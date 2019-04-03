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عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته رسميا إلى المجلس الدستوري

Sabrina Kerkouba 2 أبريل 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 1,264 زيارة

 

 أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره، إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم  اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.

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