عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته رسميا إلى المجلس الدستوري

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره، إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
Sabrina Kerkouba 2 أبريل 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 1,264 زيارة
أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره، إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
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