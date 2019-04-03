عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته رسميا إلى المجلس الدستوري

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره، إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.