تعقد غدا وعلى مدار يومين جبهة المستقبل مؤتمرها الوطني بعين البنيان بمشاركة 1200 مناضل وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة موقف الحزب فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة،وسيفصل رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد في مسألة ترشحه لرئاسيات 2019 من عدمه خلال هذا المؤتمر الثاني للحزب الذي يتجه نحو تزكيته .

يعكف القائمون على تحضير المؤتمر العادي الثاني لحزب جبهة المستقبل ، الذي يأتي بعد آخر مؤتمر استثنائي على إعداد قانون داخلي جديد يسمح بترسيخ ثقافة الديمقراطية ،والتداول على المسؤوليات في صفوف الجبهة.

وحسب مصادر من بيت المستقبل أشارت أن ما يميز المؤتمر الثاني لجبهة المستقبل ، هو إعلان ترشح عبد العزيز بلعيد للانتخابات الرئاسية بعد إعادة تجديد الثقة في شخصه ، في ظل نجاح رؤيته السياسية وتوجهاته القائمة على أساس الحوار ،حسب ما تؤكده قيادات الحزب التي ترى فيه الشخص المناسب لقيادة المرحلة القادمة،وسيفصل المناضلين أيام المؤتمر، الذي سينعقد غدا على مدار ثلاثة أيام بالمدرسة العليا للفندقة بالعاصمة في الموضوع.

ويأتي هذا القرار بعد توسع رقعة المنخرطين والمناضلين في صفوف الحزب على المستوى الوطني، وذلك بعد تحقيق نتائج ايجابية للغاية في تشريعات ماي 2017 والمحليات التي اكتسح فيها الحزب المشهد السياسي ونجح في إفتكاك المرتبة الثالثة.

ومن المفترض أن يخوض للمرة الثانية على التوالي عبد العزيز بلعيد تجربة الترشح للرئاسيات، بعد أن حاز على المرتبة الثانية في رئاسيات2014 حيث تتجه جبهة المستقبل إلى إعلان ترشيح رئيسها.

رزاقي.جميلة