عبد الرزاق مقري :”لن ندعم العهدة الخامسة أو التوريث أو مرشح فاسد”

أفاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الزاق مقري، بأن “حمس” مستعدة لـ “دعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني يتم الاتفاق بشأنه باستثناء العهدة الخامسة، أو التوريث، أو في حالة وجود مرشح فاسد”.

وجاء في تغريدة لمقري على صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الأحد، “التوافق الوطني: نحن مستعدون لدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني باستثناء: العهدة الخامسة، التوريث، مرشح فاسد”.

ولأول مرة يتحدث عبد الرزاق مقري حول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى في ربيع السنة المقبلة.

ويتمسك حزب عبد الرزاق مقري باقتراح الانتقال الديمقراطي وفق التوافق الوطني الذي ترعاه المؤسسة العسكرية، رغم أن هذا المقترح السياسي رفضته تقريبا كل القوى السياسية من الموالاة إلى المعارضة، ولم يتقبلها قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي يعتبر الأول المعني بها حسب مقري.

إسلام كعبش