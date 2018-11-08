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عبد الحميد سي عفيف:

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني:
عبد الحميد سي عفيف:

eldjazair 8 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 123 زيارة

“دعوة الملك المغربي الجزائر للتفاوض غير بريئة”
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، إن دعوة الملك المغربي، محمد السادس، الجزائر للتفاوض دعوة غير بريئة هدفها ربح الوقت.
وأوضح سي عفيف أن الجزائر سبقت المغرب في طلب الحوار مع الجار المغربي، الذي تربطنا به علاقات أخوة، ولم ترفض الحوار معه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، سي عفيف، إن كثيرا من الملفات يجب دراستها ضمن جلسات المفاوضات إذا تمت، في مقدمتها الملف الأمني والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات من أجل فتح الحدود.
وأضاف المتحدث أن تغيير الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية له دور كبير في تغير هذا الخطاب، خاصة بعد مطالبة مجلس الأمن بضرورة الإسراع في حل هذه الأزمة التي طال عمرها.
واستشهد النائب في البرلمان بالرسائل التي يبرقها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى العاهل المغربي، محمد السادس، يدعوه فيها للحوار والتأكيد على العلاقات بين البلدين.
رفيقة معريش …

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