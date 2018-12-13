عبد الحميد سي عفيف ينصب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – الموريتانية  

نصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية، عبد الحميد سي عفيف، اليوم الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني، وبحضور السفير الموريتاني بالجزائر بلاه ولد مكية، المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- موريتانيا.

في السياق، أبرز عبد الحميد سي عفيف، بأن تشكيل هذه المجموعة البرلمانية يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الواسع الرامي إلى تنصيب 107 مجموعة برلمانية للصداقة مع بلدان صديقة وذلك من أجل تفعيل الديبلوماسية البرلمانية، معتبرا أنها ستساهم في تجسيد هذه الديبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين برلمان البلدين من خلال تبادل الخبرات و التجارب في مجال العمل البرلماني من اجل مواجهة التحديات الراهنة منها الامنية وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، اعتبر السفير الموريتاني، إن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية بمثابة، لبنة جديدة في مجال تعزيز وترقية التعاون الثنائي بين البلدين، سيما في المجال البرلماني”، منوها بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين و التي وصفها بالتاريخية و المتميزة.