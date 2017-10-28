عقد متصدر القائمة الحرة “لؤلؤة الجزائر” ببلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اجتماعا مع مترشحي القائمة لضبط البرنامج والتجمعات التي سيعقدها المترشحون خلال الحملة الانتخابية، حيث قدما خلالها عرضا مفصلا وشاملا يخص تحضيرات الحملة ، حيث أكدا انه كل اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح استحقاقات 23 نوفمبر المقبل والفوز بأكبر عدد من ممكن من المقاعد بالمجلس.

وفي السياق نفسه طالب ” بطاش ” بتكثيف النشاط والتقرب أكثر من المواطنين لشرح البرنامج المسطر خلال السنوات المقبلة، داعيا إياهم إلى التحلي باليقظة والحكمة مع الالتزام بالمنافسة الشريفة مع باقي المترشحين في الأحزاب الأخرى بعيدا عن التجريح والإساءة وتغليب المصلحة العامة من أجل جزائر قوية ومزدهرة وذلك خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق اليوم .

كما شدد على ضرورة الالتزام التعليمات الصادرة عن مديرية الانتخابية للقائمة الحرة ” لؤلؤة الجزائر ” خلال الحملة الانتخابية والاتصال مباشرة مع المواطنين عن طريق للقاءات الجوارية والتجمعات الشعبية .

وفي الأخير أشار ” بطاش ” أن مترشحي القائمة الحرة ” لؤلؤة الجزائر ” لهم مكانة في أوساط المجتمع كونهم إطارات سامية ويمتازون بسمعة طبية إضافة تمتعهم بالكفاءة والخبرة مما سيسمح بتعزيز المسار التنمية المحلية في البلدية.

فلة سلطاني