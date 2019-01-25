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“عاشور جلول” على رأس مجمع النقل البحري GATMA

Fella Soltani 25 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 23 زيارة

عيّن  عبد الغني زعلان وزيرالنقل والأشغال العمومية “عاشور جلول” خلفا لـ”برد ريغي” على رأس مجمع النقل البحري GATMA.

وكان يشتغل “عاشور جلول” من قبل الرئيس المدير العام لمجمع خدمات الموانئ Serport،ليترأس اكبر مجمعين في الوزارة

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عن Fella Soltani

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