“عاشور جلول” على رأس مجمع النقل البحري GATMA

عيّن عبد الغني زعلان وزيرالنقل والأشغال العمومية “عاشور جلول” خلفا لـ”برد ريغي” على رأس مجمع النقل البحري GATMA.
وكان يشتغل “عاشور جلول” من قبل الرئيس المدير العام لمجمع خدمات الموانئ Serport،ليترأس اكبر مجمعين في الوزارة
Fella Soltani 25 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 23 زيارة
وكان يشتغل “عاشور جلول” من قبل الرئيس المدير العام لمجمع خدمات الموانئ Serport،ليترأس اكبر مجمعين في الوزارة
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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن …
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