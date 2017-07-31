بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة احتفال بلاده بعيد العرش جدد له فيها عن “حرصه التام وعزمه الراسخ لمواصلة العمل معه من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين “.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة ، جلالة الملك وأخي المبجل ،”يسعدني والمملكة المغربية تحتفي بعيد العرش ، أن أعرب لجلالتكم ، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ، عن أخلص التهاني و أصدق التمنيات ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة موفور الصحة والهناء ، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف رئيس الجمهورية في برقيته قائلا ” واني إذ أشارككم أفراحكم ،أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرصي التام وعزمي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا والمضي بها قدما إلى أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وأمال شعبينا الشقيقين في التقدم و الرفاه في كنف الأمن والاستقرار”.

نسرين.م