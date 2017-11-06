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عادل بن ساسي: فاتورة استيراد قطاع الغيار تناهز8 ملايير دولار

تشجيع المؤسسات المناولة في الميكانيك سيمكن من خفضها بنسبة 50 بالمائة:
عادل بن ساسي: فاتورة استيراد قطاع الغيار تناهز8 ملايير دولار

eldjazair 5 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 51 زيارة

قال المدير العام لمؤسسة ” سومني” ورئيس تكتل مؤسسات الميكانيك الدقيقة عادل بن ساسي ان فاتورة استيراد قطاع الغيار تناهز حاليا الـ 8 ملايير دولار، مشددا على ضرورة تمكين وتشجيع المؤسسات المناولة في الميكانيك قصد تخفيضها بنسبة 50 بالمائة.
وأوضح بن ساسي لدى استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن التحكم في نسبة الادماج الوطني لشركات المناولة الجزائرية سيساهم في إعادة بعث النشاط الصناعي الجزائري ، ويحافظ على السيادة الوطنية ، وتغنيها عن التبعية للخارج لاسيما في مجال قطع الغيار ، مؤكدا أن خلق نسيج من شركات المناولة الجزائرية في هذا المجال يمكن أن يخفض فاتورة الاستيراد إلى النصف علما أنها تناهز حاليا الـ 8 ملايير دولار،مشيرا أن شركات المناولة قادرة على اقتحام الصناعات الميكانيكية والتحويلية إضافة إلى الصناعات الغذائية فضلا عن إنتاج الطاقة وتسيير المياه بالجزائر.
وقال بن ساسي إنه من بين حوالي 900 شركة مناولة تنشط بالجزائر ، 10 بالمائة هي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة ، وهو نسبة اعتبرها المتحدث ضعيفة جدا مقارنة بدول الجوار التي وصلت نسبة شركات المناولة الصغيرة والمتوسطة إلى 28 بالمائة.
ومن بين التدابير التي اقترحها بن ساسي لتشجيع خلق شركات المناولة وتوسيع نشاطها ، خفض نسبة الضرائب التي تقارب حاليا الـ 65 بالمائة وهو ما يدفع الجزائريين إلى العزوف عن إنشاء هكذا مؤسسات أو حتى يمنع استيعاب النشاطات على مستوى السوق الموازية .
نسرين.م

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