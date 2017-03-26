تعتزم عائلات المساجين الجزائريين الذين لا يزالون يقبعون في سجون العراق، الوقوف أمام وزارة الخارجية لحمل الوزارة وسفير الجزائر بالعراق على التدخل، للكشف عن مصير أبنائهم.

كشفت تنسيقية عائلات السجناء الجزائريين في العراق، عن عزمها تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بتوضيحات حول مصير أبنائها، خاصة من أنهوا فترة عقوبتهم دون أن يتم ترحيلهم إلى الجزائر.

واستغربت زوجة السجين محمد وابد، في تصريح للاعلام عدم الإفراج عن المعتقلين الذين أنهوا فترة عقوبتهم، وبينهم زوجها الذي كان مقررا أن يتم الإفراج عنه في 20 أوت الماضي، بعدما قضى 12 سنة وستة أشهر من عقوبته المقدرة بـ12 سنة فقط، دون أن يتم إطلاق سراحه حتى الآن.

وأضافت السيدة وابد أن العائلات لا تعرف مصير المعتقلين، وكانت عائلة أحمد وابد قد ناشدت السلطات وعلى رأسها وزارة الخارجية، التدخل لإنقاذ السجين أحمد وابد، بعد تدهور حالته الصحية في السجن ببغداد حيث تطلبت حالته عملية جراحية مستعجلة.

وقالت زوجة السجين خلالها أن زوجها يحتاج إلى تدخل طبي سريع في ظل سوء الظروف في السجن.

واستنجدت العائلة بالسلطات حيث تطلعت لأن تتحرك الدبلوماسية من خلال سفير الجزائر في العراق والقيام بزيارة للسجين خلال فترة مرضه..

ويقبع حاليا في السجون العراقية تسعة مساجين جزائريين من بينهم سبعة محكوم عليهم وفقا لقانون الجوازات بعد اتهامهم بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر سوريا بطريقة غير شرعية فيما حكم على سجينان بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة .

وتم إطلاق سراح سجين واحد قبل ثلاثة أشهر، فيما تم إطلاق سراح أربعة في 2014 ، فيما أقدمت السلطات العراقية على إعدام السجين الجزائري عبد الله بلهادي في أكتوبر 2012 بعد إدانته بالانتماء إلى مجموعات مسلحة

وتضم قائمة المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية 12 معتقلا، هم محمد وابد، وباديس كمال موسى، وبن عبد الله إسماعيل، وهاشمين الطاهر، وطارق ريف، وعلي سعيد إبراهيم، وعبد الحق سعيد، وجسوم طاهر، وسعيد محمد عبد القادر هاشم، وقسوم محمد، ورمي علي، وبو صالح نصر محمد طليبة.

وأفرجت السلطات العراقية عن أربعة جزائريين قبل سنتين، وهم خالد محمد عبد القادر، ومحمد علي بوجنانة علي، ودرامشي إيهاب علي محمد بريكة، وعبد الحق بن سعدية، فيما نفذت في أكتوبر 2012، حكم الإعدام في السجين الجزائري عبد الله بلهادي

وكانت الجزائر قد رفضت مقترحا عراقيا بتسليم المعتقلين لقضاء باقي فترة محكوميتهم في سجونها ، بمبرر أن القانون الجزائري لا يسمح بتنفيذ عقوبات صادرة عن محاكم أجنبية .

رفيقة معريش