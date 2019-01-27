طيب زيتوني: “الجزائر لن تعترف بفرنسا ما دامت فرنسا لم تعترف بجرائمها”
Djalila Rezzaki
27 يناير 2019
الحدث, الوطني
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main_post 2019-01-27
أكد وزير المجاهدين ، الطيب زيتوني، إن الجزائر لن تعترف بفرنسا مادامت فرنسا لم تعترف بجرائمها
فيما أكد الوزير أن ملف “الحركى” الجزائريين مغلق ولا يمكن الحديث عنه
مشيرا إلى أن كلمة “الحركى” تخلص كل تصرف يخالف حب الوطن، ويؤدي إلى عدم استقراره
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال نزوله ضيفا على يومية”الشعب”، أمس، أن مراكز التعذيب 1461 وضحايا الاستعمار
كلها تؤكد الجرائم التي كانت تمارس ضد الشعب إبان الاحتلال الفرنسي،كما أن الجزائر لن تعترف بفرنسا،مادامت فرنسا لم تعترف بجرائمها
وأكد ممثل الحكومة بوزارة المجاهدين زيتوني، أن الفرنسيين لهم عقدة بالنسبة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا
وأن عقدتهم تكمن في كسر الجزائر، مؤكدا أن الجزائر ستبقى شامخة وبخير
وأضاف الوزير زيتوني، أن ملف الحركى الجزائريين بفرنسا، ليست لهم صلة بالجزائر، وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤوليتهم
مؤكدا أن كملة “الحركى” في الوقت الحالي تنطق على كل من يكون ضد أمن واستقرار الجزائر،وكل عمل إرهابي ضد الجزائر
وأضاف زيتوني، بخصوص إعادة فتح ملف الاعتراف بالمجاهدين الذي خدموا الثورة، بأن الحديث عن إعادة فتح ملفات الاعتراف بعد سنة2002
أمر مستحيل، وأن كل من قدم الوثائق خلال تلك الفترة فقد استفاد
موضحا أن المنظمة الوطنية للمجاهدين هي الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في ملف الاعتراف بالمشاركين في الثورة
مذكرا أن هذه الأخيرة كانت قد قررت غلق الملف نهائيا،في مؤتمرها التاسع،فيما أنه تم تصفية جميع ملفات المجاهدين،التي جمدت سابقا
وصرح وزير المجاهدين زيتوني، لـ”النهار”، أمس، أنه تم تحيين ملفات المجاهدين الذين ظهرت عليهم أمراضا مزمنة
حيث سيستفيدون من زيادات في المنح تصل إلى 100 من المئة
ودافع الوزير زيتوني،عن تاريخ الجزائر وعن الذاكرة،من خلال دعوة القنوات العمومية والخاصة،بتخصيص فضاءات للحديث عن الرجال العظماء الذين صنعوا التاريخ
وساهموا في نيل الحرية، حتى لا ينسى الشعب تضحيات الأجداد، مع الترويج للمتاحف الوطنية
خصوصا وأن حوالي 600 ألف زائر قام بشراء تذكرة الدخول للمتحف
كما سيتم إبرام مرسوم وزاري مشترك بين وزارة المجاهدين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية
من أجل الترويج للمعالم التاريخية التي تزخر بها الجزائر والمقدرة بـ3487 معلم تاريخ
رزاقي.جميلة
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