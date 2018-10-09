طيارو الطاسيلي يحتجون ضد المحاباة في التوظيف

احتج طيارو شركة الخطوط الجوية الطاسيلي، أمام مقر سونطراك بحيدرة أعالي العاصمة ، تنديدا بما وصفوه بالتهميش الذي يتعرضون له من قبل شركتهم التي ترفض ترقيتهم، ولجأت إلى توظيف “عشوائي” للطيارين من خارج الشركة، وفق تعبيرهم.

وقال الأمين العام لنقابة الطيارين فتحي بوعسلة، في تصريح إعلامي له إن الطيارين ( حوالي 20 طيار) شنوا حركة احتجاجية عفوية صبيحة الاثنين أمام مقر شركة سونطراك عقب رفض المدير العام لشركة الخطوط الجوية الطاسيلي استقبالهم بالمقر الرئيسي للشركة الواقع بالحامة بالجزائر العاصمة،وأوضح فتحي بوعسلة أن نقابة الطيارين لم تدعو إلى الحركة الاحتجاجية وإنما كانت عفوية، وقال”راسلنا المدير العام لشركة الطاسيلي، في مرات عديدة من أجل فتح أبواب الحوار مع الطيارين كما نبهنا إلى عدم قانونية التوظيف العشوائي للطيارين من خارج الشركة عن طريق المحاباة، في وقت يتعرض إليه طيارو الطاسيلي إلى التهميش، لكن الجهة الوصية ترفض كل أشكال الحوار.”وأبرز المتحدث أن المحتجين قرروا التصعيد عقب رفض شركة الطاسيلي للطيران إدماجهم في مناصب دائمة في الشركة وترقيتهم بما يحفظ مكانة كل واحد منهم، بالرغم من تخصيصها لميزانية ضخمة لتكوينهم.

ونبه الأمين العام لنقابة الطيارين في تصريحه إلى خطورة إنفجار الوضع داخل شركة الطاسلي للطيران، في حال رفض الجهات الوصية فتح أبواب الحوار مع العمال، مؤكدا أن النقابة لن تكون مسؤولة عن انفلات الأمور لأنها لن تلعب دور رجل الإطفائي في المستقبل كما كانت تفعل سابقا. ودعا الأمين العام للنقابة مسؤولي اتلمؤسسة لضرورة وقف كل التجاوزات التي تمارسها شركة طاسيلي وكذا من أجل تحسين ظروف التسيير قبل تعفن الوضع.

رزاقي.جميلة