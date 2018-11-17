ينزل عشية اليوم، المنتخب الوطني الجزائري، ضيفا على منتخب طوغو على أرضية الملعب البلدي بالعاصمة “لومي” بداية من الساعة الـ17:00 بالتوقيت الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بالكامرون، في لقاء سيكون حاسما لأصحاب الأرض من أجل بطاقة المرور، في حين يسعى أشبال جمال بلماضي لفك العقدة في أدغال إفريقيا وكذا العودة بتأشيرة العبور إلى الموعد القاري قبل الجولة الأخيرة من أجل تفادي دخول دائرة الحسابات.

وكما يعلم الجميع، فإن المنتخب الوطني قد وضع نفسه في وضعية غير مريحة وتحت طائلة الحسابات، إثر تعرّضه للهزيمة في لقاء الجولة الماضية أمام البنين بأرض هذا الأخير، ما يجعل لقاء اليوم مهما جدّا لـ”الخضر” الساعين إلى ضمان التأهل قبل مباراة غامبيا شهر مارس المقبل في ملعب مصطفى تشاكر، حيث يكفي أشبال بلماضي العودة على الأقل بنقطة التعادل التي تبعد خصم اليوم عن السباق وتضعهم بنسبة كبيرة في نهائيات الكامرون العام المقبل، كون الجزائر تتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن رفقاء أديبايور، كما تستضيف التشكيلة في الجولة السادسة والأخيرة منتخب غامبيا “الحلقة الأضعف” في المجموعة. وبالرغم من كل هذه المعطيات، يصر الجميع في بيت “الخضر” على كسر العقدة التي تلازم المنتخب في إفريقيا منذ ثلاث سنوات كاملة، حيث يعود آخر فوز للتشكيلة الوطنية خارج القواعد إلى جوان 2016 عندما تغلبت على السيشل (2-0) في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2017 بالغابون. ومن الناحية الفنية، ستسجل التشكيلة الوطنية عدة غيابات، والتي تدخل في إطار الخيارات الفنية أو الاضطرارية كغياب صانع الألعاب ياسين براهيمي والظهير الأيسر لنادي سبال الايطالي، محمد فارس، بداعي الإصابة، حيث تأكدت عدم مشاركتهما في آخر لحظة وهو ما قد يخلط حسابات الناخب الوطني في خياراته الفنية، بالمقابل، تم استدعاء أربعة عناصر محلية وهي أسامة شيتة وعبد الرحمن مزيان من اتحاد الجزائر وحارس وفاق سطيف مصطفى زغبة بالإضافة الى زميله في النادي، المدافع عبد القادر بدران الذي سيعوض رفيق حليش المصاب هو أيضا في آخر لحظة. ويدرك الطاقم الفني للمنتخب الوطني أنّ مهمة “محاربي الصحراء” لن تكون سهلة أمام “الصقور” طوغولية، في ظل حاجتها الماسة لتحقيق الفوز من أجل إبقاء على حظوظها قائمة في التأهل، كون مهمتها تعد أكثر تعقيدا مقارنة مع “الخضر”، ففي حال التعادل فإن زملاء النجم ايمانويل أديبايور سيرهنون حظوظهم بنسبة كبيرة جدا نظرا لما ينتظرهم في الجولة السادسة والأخيرة عندما يشدون الرحال إلى الجار العنيد، المنتخب البنيني شريك الجزائر في صدارة المجموعة.وأجمع “الصقور” خلال حديثهم إلى الصحافة على تركيزهم الكبير على المواجه، والسعي إلى الظفر بنقاطها الثلاث، حيث أكد أديبايور أن “المباراة أمام الجزائر ستكون فاصلة والفوز سيأتي بتضامن الجميع، لا تهم طريقة اللعب بقدر ما تهم النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظنا في التأهل”. وخاض الفريق طوغولي تربصا تحضيريا لقرابة أسبوع تحسبا لهذه المباراة المصيرية بالنسبة اليه بمشاركة 23 لاعبا منهم سبعة محليين. ويدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم من كينيا بقيادة دافيس اوغنتشي اوموينو بمساعدة مواطنيه جيلبيرت شيريوت وتوني كيديا.

عادل.ب