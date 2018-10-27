خلال إشرافه على عملية توزيع سكنات بالعاصمة: طمار: 90 ألف وحدة سكنية “عدل” تسلم العام المقبل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، على برمجة حصة 90 ألف وحدة سكنية بعنوان 2019، مطمئنا مكتتبي عدل الذين سبق لهم أن سددوا الشطر الأول من سعر السكن بتسلمهم سكناتهم.

وأوضح طمار ،أمس ، خلال إشرافه على عملية توزيع سكنات بالقاعة متعددة الرياضات في شراقة بالعاصمة، أنه سيتم تلبية طلبات كافة المكتتبين، مؤكدا أن النتائج المحقق في قطاع السكن جاءب بفضل العمل الحكومي المنسق والمكثف.

وقال ذات المتحدث في نفس السياق استطعنا على مستوى الحكومة تسخير الموارد المالية اللازمة للبرنامج وأخذ التدابير لتجاوز كل العقبات لإعادة بعث الورشات المتوقفة.

وشدد طمار، أنه قد تم توزيع ما يفوق 85 ألف وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن تجسيدا لبرنامج الرئيس بوتفليقة منذ يوم الخميس الماضي.

وخلال زيارته إلى العاصمة أكد أنه سيتم 4.200 وحدة سكنية من بينها 60 سكن عمومي إيجاري 2740 البيع بالإيجار و1400 سكن ترقوي عمومي وهذا كالتزام سابق للوزارة.

مشيرا في نفس الوقت أن العمليات ستتواصل حتى تجسيد البرنامج السكني الذي أقره رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري.

فلة سلطاني