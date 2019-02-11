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طمار يوزع مقررات الاستفادة من سكنات LPP في كندا

عرض مختلف التدابير المتخذة من أجل الاستفادة:
طمار يوزع مقررات الاستفادة من سكنات LPP في كندا

islam kaab 10 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 105 زيارة

أشرف أمس وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، رفقة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على لقاء مع الجالية الجزائرية المقيمة بكندا بمدينة مونتريال.
و حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، تسلمت “الجزائر” نسخة منه، فإن طمار عرض مختلف التدابير المتخذة من اجل منح الفرصة للاستفادة من سكن ترقوي العمومي المستقرين بكندا و كذا أولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للجالية المقيمة بالمهجر ولاطلاع على مختلف البرامج المقترحة.
كما عرف هذا اللقاء إقبال كبير من الجالية الجزائرية، حيث قدم الوزير كل الشروحات و التدابير المتخذة من أجل تمكينهم من الاستفادة من سكن ترقوي عمومي في بلدهم الأم، خاصة و أن الجالية المقيمة بكندا عرفت تسجيل عدد كبير من الطلبات على هذه الصيغة، كما عرف هذا اللقاء تقديم العقود، للمكتتبين الذين استوفوا لكل الشروط و قاموا بالانتهاء من كل الإجراءات و دفعوا ثمن الشقة.
رزاقي.جميلة

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