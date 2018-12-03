قام وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بتسليم عقود ملكية سكنات الترقوي للمغتربين الجزائريين بالولايات المتحدة الأمريكية الذين قاموا بتسديد قيمة السكن وأوامر الدفع لفائدة المسجلين والذين اختاروا مواقعهم بهذه الصيغة من السكنات.

وأفادت وزارة السكن، في بيان لها، أمس ، أنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات مع الجالية المقيمة بالخارج، قام الوزير بتسليم أوامر الدفع لفائدة المسجلين المقيمين بأمريكا، والذين اختاروا مواقعهم بهذه الصيغة من السكنات.

وعرض طمار رفقة وزير العمل، مراد زمالي مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ، ومن بينها، منح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة، وكذا أولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة، من أجل الإطلاع على مختلف البرامج المقترحة.

و من أجل ضمان تعميم أحسن لهذه الصيغة، تم في هذا اللقاء عقد محاضرة بتقنية الفيديو عن بعد ، وهذا من أجل تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات الأمريكية البعيدة عن نيويورك كمشيقان وشمال كاليفورنيا و سان فرانسيسكو من المشاركة في هذا الحوار

فلة-س