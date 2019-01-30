قال وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، إنه و”بعد تقييم الانجازات التي تمت سنة 2018 من حيث توزيع السكنات والمشاريع السكنية، فقد تم اليوم وضع ورقة طريق بالتشاور مع مديري السكن للولايات ال48 من أجل التنسيق معهم لتكون سنة 2019 أقوى من سابقتها من حيث الانجازات.

وأوضح طمار، أمس، في تصريح للصحافة على هامش لقاء تقييمي أجراه مع مدراء السكن للولايات ال48 بهدف وضع ورقة طريق من أجل إجراء التحضيرات والتنسيق لجعل من سنة 2019 أكثر ديناميكية في مجالي توزيع السكنات و إنجاز المشاريع السكنية المختلفة.

انه تم التأكيد مع هؤلاء المسؤولين على “ضرورة احترام الرزنامة والآجال المحددة، و كذا مقاييس البناء و العمل على توفير الشروط لضمان سلامة العمال”.

و أضاف انه و قد تم الاستماع خلال اللقاء إلى انشغالات مديري السكن و التعرف على المشاكل التي اعترضنهم سنة 2018 في مختلف الورشات سواء مع مكاتب الدراسات أو المقاولات، و قال أن هذا اللقاء بمثابة التحضير لسنة 2019 التي حظيت ببرنامج “ثري” بداية من الانطلاقة في المشاريع المسجلة سنة 2019 مع الحرص على الاستمرار في نفس الديناميكية خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات بجميع الأنماط على غرار سكنات وكالة عدل و السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم و السكن الاجتماعي.

ر.خ