أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج.

وأوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين، الشطر الاول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية، ثم يليه دفع الشطر الثاني-40 بالمائة-عند بناء الأعمدة.

وأضاف الوزير أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها. وأشار طمار على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى “شرطا ضروريا ولا مناص منه” وذلك لتفادي أي إشكال آو نزاع محتمل قد يطرأ فيما، بعد حيث يندرج هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والإدارة المحلية.

ف-س