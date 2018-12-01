يقوم، اليوم، كل من وزيري السكن و العمل عبد الوحيد طمار و مراد زمالي بزيارة عمل إلى نيويورك و هذا من اجل اطلاع أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة بمختلف الآليات المعروضة عليهم في مجال السكن و الاستثمار.

و اوضح بيان للقنصلية الجزائرية بواشنطن، ان لقاء الوزيرين بالجالية الجزائرية بالولايات المتحدة سيكون بمقر القنصلية بواشنطن سيتم خلاله عرض مختلف التدابير المتخذة لفائدة الجالية حول سبل الحصول على سكن من خلال صيغة السكن الترقوي العمومي من طرف وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

و قالت القنصل العام للجزائر بنيويورك، صبرينة بوقادوم، إلى انه سيتم التطرق خلال هذا الاجتماع أيضا إلى فرص الاستثمار و تمويل المشاريع المفتوحة للشباب الجزائري من طرف وزارة العمل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و أضافت انه و من اجل ضمان تعميم أحسن لهذه الصيغ، سيتم عقد محاضرة بتقنية الفيديو عن بعد و هذا من اجل تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات الأمريكية البعيدة عن نيويورك من المشاركة في هذا الحوار.

كما سيتم منح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة و كذا أولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة من اجل الاطلاع على مختلف البرامج المقترحة ، و سيتم في الاخير تسليم عقود ملكية لفائدة المستفيدين من السكنات بهذه الصيغة.

رزيقة.خ