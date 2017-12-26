جدد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار القول أن الدولة ملتزمة بإنجاز المشاريع السكنية المسطرة في البرنامج الخماسي بمختلف الصيغ ولا تراجع عنها و ذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية على أن كل مكتتب يجب أن يحصل على مسكنه الخاص وقال :المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية ولكن سنعمل على تحقيق كل الوعود والأهداف كاشفا في السياق ذاته على أن 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر وذكر”سنة 2018 ستعرف إنطلاق صيغة الترقوي المدعم LPA بالإضافة إلى السكنات الموجهة للإيجار واستكمال مشاريع سكنات LPP” .

وأضاف طمار خلال لقائه التقييمي الذي جمعه مع مدراء و إطارات السكن أمس على أن مصالحه ملتزمة بتسليم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018 مشددا على مدرائه الولائيين بضرورة الحرص على تحقيق برنامج السكن المندرج في إطار الخماسي الأول والمتعلق بتسليم 1.6 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019و بلغة الأرقام كشف طمار على أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال 2017 بلغت 491 مليار دينار منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري وأكد على أن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من اجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم إسناد مهمة التمويل كليا لـ”الصندوق الوطني للسكن” على أن يضمن توازي التمويل مع مستوى الأشغال .

بطاقية وطنية للمهندسين والمرقّين العقاريين

وأبرز طمار إلى أنه سيتم قريبا إستحداث بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين بغية وضع حد لظاهرة الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية و ذهاب البعض منها لمن لا لمن يستحق مانحا لمدراء السكن مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى وتيرة إنجازالمشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني.

وكشف طمار على أنه تم تخصيص 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” التي كانت متوقفة خلال سنة 2017، مؤكدا أنه تم حل كل مشاكلها واستدراك الوضع وهي حاليا أخذت مسارها الصحيح حيث سيتم إنجازها خلال العام الداخل.

مخطط جديد لتحصيل مستحقات الكراء وبيع السكنات العمومية الإيجارية

وشدّد تمار على ضرورة تطهير كل الحظيرة السكنية من مختلف الحالات بتطبيق المرسوم الخاص بشروط نقل الإيجاروتسريع عملية بيع السكنات العمومية الايجارية وتعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل جهاز تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية على مستوى “دواوين الترقية والتسيير العقاري” سيما مع التقارير الذي وصلته والمتضمنة لنسبة تحصيل ضعيفة تترواح بين 10 و 24 بالمائة الأمر الذي دفع دائرته الوزارية لتسطيرمخطط خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية

مدراء السكن ملزمون بفتح فايسبوك وإستقبال المواطنين يومين في الأسبوع

ودعا طمار إطارات ومدراء السكن لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة و التي ساهمت بشكل كبير في التأخر المسجل في عديد المشاريع السكنية مبرزا أنه لن يتسامح مع المتقاعسين وسيكون بالمرصاد لهم سيما مع التقاريرالتي سترفع له بصفة دورية على وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و قال :” لا لاتسامح مع المتقاعسين من الآن فصاعدا لدينا برنامج ملتزمين به وعلينا تسليمه في الآجال المحددة له”

ودعا طمار مدراء السكن بالموازاة مع ذلك لفتح أبوابهم واستقبال المواطنين يومي الإثنين والأربعاء. مؤكدا أنه سيبرق تعليمة خلال الأيام القادمة تنص على ضرورة استقبال المواطنين والمرقين العقاريين والمنتخبين المحلين و رؤساء البلديات ونواب وسيناتورات للإطلاع على كافة الانشغالات والمشاكل التي تعترض عملية انجاز المشاريع السكنية كما شدد على مدراء السكن بضرورة فتح حساب على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك و ذكر :أنتم غائبون وعليكم بتكثيف التواصل مع المواطنين لأنها مسؤولية تقع على عاتقكم و الأمر سيندرج في عملية تقييم اطارات السكن.”

زينب بن عزوز