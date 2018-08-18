دعا وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار الخميس بالعاصمة, مسؤولي انجاز جامع الجزائر الى احترام الرزنامة والنوعية والانضباط في العمل، مشددا على ضرورة التشاور المتواصل و اليومي لتفادي التأخير أو أية عراقيل في الانجاز. واكد على ان أشغال انجاز جامع الجزائر بلغت مرحلتها الأخيرة وهي مرحلة “التبليط و التزيين” معبرا عن ارتياحه و تفاؤله بالوتيرة و الديناميكية في الانجاز. وعلى هامش زيارته التفقدية لجامع الجزائر على انه يتم العمل على احترام و تطبيق كل ما تم تسطيره في الرزنامة المتعلقة بأشغال انجاز جامع الجزائر, و الحرص على الانتهاء منها في الآجال المحددة. ولدى تفقده لسير الأشغال على مستوى قاعة الصلاة و المحراب رفقة مسؤولي شركة الإنجاز و أعضاء مكتب الدراسات شدد طمار على ضرورة احترام آجال الانجاز, قائلا:” ينبغي العمل على استكمال الأشغال في آجالها المحددة, وأية مبررات لن تكون مقبولة”. وابرز الوزير ضرورة ايلاء العناية اللازمة للجانب الفني في انجاز تصاميم الديكور الداخلي والتهيئة الخارجية للمسجد مشيرا إلى أن الهندسة الفنية للديكور الداخلي والخارجي للمسجد ينبغي ان تعكس الطابع الجزائري الأصيل والنمط الإسلامي. و عند وقوفه لدى محراب الجامع, اكد طمار على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة للفنانين الذين يقومون بالهندسة الفنية للديكور الداخلي و الخارجي للمسجد من اجل الابداع والتنسيق فيما بينهم بغية الخروج بأعمال في المستوى المطلوب. كما شجع أيضا مساهمة الفنانين الجزائريين في مجال الخط و المنمنمات والزخرفة للجامع , مبرزا اهمية ترك الفنان الجزائري لمسته و بصمته في انجاز هذا الجامع، حيث اعرب عن رغبته في ان تكون الزخرفات و طريقة تزيين الجامع سواء كانت من الداخل او الخارج, ذات طابع جزائري أصيل ونمط اسلامي تعبر عن تراث كل منطقة من بلادنا. وعند تفقده لقاعة الصلاة شدد الوزير على ضرورة التنسيق الدقيق والصارم بين مسؤولي الأقسام بالورشة, من اجل الخروج بالعمل الامثل والحفاظ على عامل الوقت بإزالة مختلف العراقيل التي قد تعيق تقدم الانجاز. يذكر أن جامع الجزائر الذي ينجز على مساحة تقدر بأكثر من 27 هكتارا يتضمن قاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع (م2) وباحة ومنارة بطول 267 م ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن الحدائق وحضيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للإطعام. و يرتقب إنشاء في الجزء الجنوبي من الجامع مركز ثقافي يتكون من مكتبة كبيرة وقاعات السينما و المحاضرات التي تستقبل 1.500 مشارك. وبخصوص المكتبة فهي تتسع لـ3500 شخصا وتضم مليون كتاب بينما يستقبل المركز الثقافي نحو 3000 شخص و دار القرآن, بسعة 300 طالب. بدورها تصل طاقة استيعاب حظيرة السيارات الى 4.000 سيارة تقع على مستويين تحت الأرض. أما المستويين المتواجدين تحت الأرض المحتوية على أنظمة العزل الزلزالي (التي تسمح بالتخفيف من حدة الزلازل من 5ر2 إلى 4 مرات من قوته) فقد تم الانتهاء منهما بنسبة 100 بالمائة. ويشرف على إنجاز المشروع الذي أطلق مطلع 2012 المؤسسة الصينية “سي اي اس او سي”.ويعتبر جامع الجزائر الذي سيتم تسليمه في نهاية 2018 أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. نسرين محفوف