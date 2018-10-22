أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحید طمار،أنه سیتم تسلیم عدد كبیر من السكنات من مختلف الصیغ وكذا الإعانات الموجھة للسكن وذلك في الفاتح من نوفمبر المقبل المصادف للذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية مضيفا في نفس الوقت أنه يتم التحضیر للانطلاق في برنامج عدل الذي تم تسجیله بعنوان سنة 2019 والذي يتضمن انجاز 90 الف وحدة سكنیة.

كما أوضح طمار في تصريح على ھامش جلسة عمل جمعته بمدراء السكن لـ 48 ولاية، في إطار اللقاءات الدورية للتقییم أداء القطاع، أن الجھود متواصلة من اجل دفع وتیرة الانجاز لتسلیم السكنات في الآجال المحددة مشیرا انه سیتم توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر القادم بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية .

وشدد الوزير على ضرورة تنسیق العمل مع مدراء القطاع عبر مختلف الولايات من أجل ضمانا لمتابعة الدورية والتطرق لمختلف العراقیل التي من شانھا تأخیر تسلیم مشاريع السكن بمختلف صیغه.

هذا تم خلال اللقاء ضبط “ورقة طريق” لضمان المتابعة الشهرية لمشاريع القطاع وذلك بإشراك كل المتدخلين في مشاريع الانجاز بغية تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.

للتذكير، كان طمار قد أكد خلال خرجاته الميدانية في الفترة الأخيرة أن كل المكتتبين في مختلف الصيغ سيحصلون على سكناتهم مشيرا أن كل الإمكانيات المالية والبشرية تم تسخيرها لهذا الغرض.

فلة-س