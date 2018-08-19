كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار امس السبت، أنه تم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اتجاه المقاولات العاجزة من أجل استبدالها بمقاولات قادرة على مواصلة اشغال إنجاز السكنات.وأضاف طمار، خلال اشرافه على توزيع سكنات في مختلف الصيغ بتيبازة، أن الوزارة قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات.

وتابع أن فسخ العقود كان من مجموع 25 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم اتخاذ اجراءات عقابية في حق المقاولات.

وفي ذات السياق، أرسلت الوزارة لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات.

وأضاف أنه قد تم إتخاذ إجراءات صارمة تمثلت في فسخ عقود بعض الشركات العاجزة التي تأخرت في إنجاز السكنات.

185 ألف وحدة سكنية منجزة لم تُوزع بسبب التهيئة الخارجية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن 185 ألف وحدة سكنية منجزة لم توزع بسبب عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية. وأكد الوزير أنه تم تخصيص ما قيمته 33 مليار دينار لإنجاز أشغال التهيئة.

تلقينا 16 ألف طلب من الجالية الجزائرية وستكون لقاءات معهم في سبتمبر

وقال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن هناك لقاءات مع الجالية الجزائرية المقيمة في أمريكا شمالية وكندا في سبتمبر المقبل. وأوضح ان هذه اللقاءات ستكون من أجل التعريف بحصول على سكنات الترقوي العمومي Lpp المخصصة لهذه الفئة.

وأضاف، أن الوزارة تلقت 16 الف طلب من الجالية المقيمة بالخارج للحصول على سكن لغاية الآن.

وكشف أنه سيتم توسيع رقعة المشاريع السكنية الموجهة للجالية الجزائرية عبر كل ولايات الوطن.

نسرين محفوف