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طلبة جامعة دالي إبراهيم يحتجون

Fella Soltani 15 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 63 زيارة

دخل طلبة جامعة الجزائر 3 على مستوى كلية العلوم الإقتصادية والتجارية والعلوم الرياضية بدالي إبراهيم، في حركة إحتجاجية.

هذا الإضراب جاء من أجل تحقيق المطالب المرفوعة لرئاسة الجامعة حسب بيان للمنظمة الطلابية التحالف الوطني من أجل التجديد الطلابي.

ومن بين أهم المطالب المرفوعة لرئاسة الجامعة وفق نفس المصدر، عدم فتح باب الحوار بين الشركاء الإجتماعيين وإدارة الكلية، إقصاء بعض الطلبة من التحويلات.

هذه المطالب وغيرها والتي لم تلقى رد من قبل الإدارة حسب البيان، جعل من التنظيم الطلابي يدخل في حركة إحتجاجية  وهذا بغية تحقيق مطالبهم، التي تعد مشروعة حسبهم.

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