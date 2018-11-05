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طلبة الطب في إضراب

بعد غرق كلية الطب بجامعة وهران :
طلبة الطب في إضراب

eldjazair 5 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 39 زيارة

دخل أمس طلبة تخصص صيدلة في إضراب منددين بالوضع الكارثي الذي تشهده كلية الطب بجامعة وهران أحمد بن بلة واصفين الوضع بالكارثي بكل المقاييس وأوضاع مزرية للغاية
هذا ونشر المضربين مقاطع الفيديو والصور تظهر الحالة المزرية التي وصلت إليها قاعات التدريس داخل الكلية حيث المياه تغمر جل القاعات، وتسرب المياه من الأسقف، ما يجعل الدراسة داخل القاعات عملية شبه مستحيلة، منددين بالوضع ونحن على مشارف حلول فصل الشتاء.
وللإشارة إضراب تخصص الصيدلة للسنة الرابعة دخل يومه العاشر تواليا، لتحقيق مطالبهم، التي من أبرزها توفير قاعات محاضرة مناسبة.
رزاقي.جميلة

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