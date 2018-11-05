دخل أمس طلبة تخصص صيدلة في إضراب منددين بالوضع الكارثي الذي تشهده كلية الطب بجامعة وهران أحمد بن بلة واصفين الوضع بالكارثي بكل المقاييس وأوضاع مزرية للغاية

هذا ونشر المضربين مقاطع الفيديو والصور تظهر الحالة المزرية التي وصلت إليها قاعات التدريس داخل الكلية حيث المياه تغمر جل القاعات، وتسرب المياه من الأسقف، ما يجعل الدراسة داخل القاعات عملية شبه مستحيلة، منددين بالوضع ونحن على مشارف حلول فصل الشتاء.

وللإشارة إضراب تخصص الصيدلة للسنة الرابعة دخل يومه العاشر تواليا، لتحقيق مطالبهم، التي من أبرزها توفير قاعات محاضرة مناسبة.

رزاقي.جميلة