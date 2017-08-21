يحتج طلبة الدكتوراه الجزائريون المستفيدون من الدراسة في تونس اليوم بالقرب من مكتب التعاون الدولي على التعليمة الأخير الصادرة منه التي تنص على إدراج المقاعد البيداغوجية ضمن منح برنامج التكوين الإقامي في الخارج بعد حرمانهم من الحقوق المتعلقة بالإيواء والإطعام و النقل .

يشهد اليوم مكتب التعاون الدولي تجمعا احتجاجيا من قبل طلبة الدكتوراه المستفيدين من الدراسة في الخارج وبالتحديد في تونس للمطالبة بحقهم في الاستفادة من المقاعد البيداغوجية التي حرمهم منها في تعليمته الأخيرة الصادرة والتي نصت على إدراج المقاعد البيداغوجية ضمن منح برنامج التكوين الإقامي في الخارج، سيما وانهم يتوفرون على كل الشروط المنصوص عليها من مشرف و قبول تسجيلهم في الجامعة التونسية ومشروع بحث كامل من مخبر بحث معتمد من الوزارة التونسية.

وأعاب الطلبة على الوصاية أكذوبة المقاعد البيداغوجية الواردة في صيغة برنامج التعاون و التبادل الطلابي التونسي الجزائري، سيما بعد ان اتضح ان هذه المقاعد لا تنطبق عليها أحكام المرسوم الرئاسي الذي يتضمن تنظيم التكوين و تحسين المستوى في الخارج و كذا القرار الوزاري المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الاقامي بالخارج، لانها لا تعتبر منحة و المتفيدون من المقاعد البيداغوجية لهم الحق في ضمان تسجيلهم في المؤسسات الجامعية التونسية فقط و عليهم الدراسة بمصاريفهم الخاصة متفاجئين بحرمانهم من حق الاطعام و الايواء و النقل الجامعي و الخدمات الصحية، متسائلين في السياق ذاته عن الغرض من إدراج مقاعد بيداغوجية في التكوين الاقامي بالخارج دون تسهيل الظروف للطلبة المعنيين، و كذا منع الطلبة من إكمال دراستهم في الخارج رغم أنهم حظوا بالقبول المبدئي في التسجيل من الجامعات التونسية و ملفهم كامل من مشرف و مشروع بحث؟ عكس الطلبة المستفيدين من المنحة في برنامج التعاون و التبادل الطلابي الذين تنطبق عليهم الأحكام السابقة.

ويُطالب المعنيون بمقابلة كل من مدير مكتب التعاون ما بين الجامعات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التعليم العالي والبحث العالي طاهر حجار.

وفاء مرشدي