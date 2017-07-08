أكّد قبايلي محمد أمين، المسير العام لمركز “بي أل أس” والمتعامل الرسمي مع السفارة الاسبانية، بخصوص ضبط المواعيد ودراسة الملفات المقدّمة من طرف المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة “شنغن”، أن المركز بصدد أتباع طريقة جديدة من شأنها أن تسهل دراسة ملفات الجزائريين الراغبين في زيارة اسبانيا ومن ثم الدول الأوربية المتعاملة بتأشيرة “شنغن”.

ولم يرد المسؤول الأول عن المركز الإفصاح أكثر عن هذه الخطوة وطبيعتها، الا انه أكّد أن الاضطراب الذي يعيشه المركز في الوقت الحالي، والمفتعل خارجيا وليس داخليا سيعرف الانفراج في أقرب وقت ممكن، وربما في مدّة لا تتعدى الأسبوعين.

وفي السياق ذاته، اتهم قبايلي الوكالات السياحية ومعها مقاهي الانترنت، بالتسبب في الضغط الذي يعيشه المركز وحرمان العشرات من المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة، حيث يقوم هؤلاء بالتسجيل عبر أسماء وهمية ومن ثم يتم بيعها للمغرر بهم من المواطنين، ولكون هذه الطريقة غير شرعية يقول محدثنا بأن المركز يضطر إلى رفض هذه الملفات، وغلق الرقم السري IP الذي يتم التسجيل منه عبر مقاهي الانترنت، حتى لا يتم إعادة الكرة مرة أخرى.

من جهة أخرى، نفى محمد أمين قبايلي، كل التهم الموجهة الى المركز وعماله، حول بيع المواعيد خفية للمواطنين وبأثمان باهظة، ثم تقديم تسهيلات من اجل الحصول على التأسيرة، حيث وصف هذه الأخبار بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا بأنّ عمال المركز نفسهم لا يعرفون متى يتم فتح موقع “بي أل أس” على الانترنت، لأن صاحب القرار في ذلك هي القنصلية الاسبانية وليس المركز، ثم ان الموقعع يتهم تشغيله من دولة الهند وليس الجزائر كما يتوهم الكثيرون.

وعلى صعيد آخر، كشف محدثنا أن المركز بصدد عقد شراكة مع مؤسسة هندية، من اجل تطوير جهاز بيومتري، يسعى المركز في استخدامه من اجل القضاء على مشكل الضغوط ومنح أكبر عدد ممكن من تأشيرات الفيزا للمواطنين، حيث سيسعى موظفوا المركز الى التواصل بأنفسهم مع المؤسسات الجزائرية، من خلال التوجه اليها وعرض خدماتهم الى الراغبين في تقديم ملفات “فيزا”، وذلك عن طريق التسجيل في مكاتب عملهم، لتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها في الجزائر.

عادل فداد