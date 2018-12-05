دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا عدا فرنسا نور الدين بلمداح وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتحرك واتخاذ جملة الإجراءات التي من شأنها وضع حد لظاهرة سرقة الطرود البريدية للجالية الجزائرية وذلك بعد الكم الهائل من الشكاوي التي تلقاها منهم بوصول الطرود القادمة من صاحبه من الخارج مملوءة بالكرتون وأكد أنه ليس فقط تعويض المتضررين غير موجود في قاموس مصلحة حفظ الطرود بل لا يتم حتى الرد على احتجاجاتهم.

وذكر في نص السؤال الموجه لوزيرة البريد هدى إيمان فرعون:”لقد تلقيت شكاوي عديدة من طرف جاليتنا الجزائرية حول سرقة طرودهم البريدية دون حياء ودون رادع إذ أصبح وصول طرد بريدي قادم من الخارج إلى صاحبه بالجزائر من المعجزات وإن وصل فسيكون بعد أن تعرض للفتح وسرقة المحتويات وملأ الطرد بالكرتون” مبرزا أن الأمر دليل على وجود مافيا وجمعية أشرار تعمل بهذه المصالح كون حتى الذي يراقب الكاميرات متواطئ وطبعا لا أريد التعميم فهناك الشرفاء وهذه التصرفات المشينة تسئ ليس فقط لسمعة قطاعكم وبل تسئ للجزائر”.

وأشار بلمداح أن المرسل يقدم إحتجاجا للشركة التي تعاقد معها والتي تقدم له الأدلة حول وصول الطرد للجزائر بعد 24 ساعة وبعد وصوله للجزائر يصل إلى المرسل إليه إن وصل بعد أشهر وهذه التصرفات التي قال إنها تكبد خزينة الدولة خسائر تقدر بالملايير كون جاليتنا أصبحت تتفادى قدر المستطاع إرسال أغراضهم عبر الطرود البريدية.

زينب بن عزوز