

منذ انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري ،خلفت ورائها طرائف وتصريحات غريبة،كان قائدها رئيس حزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس ،وغير بعيد على تصريحات المترشحين صنعت الملصقات الدعائية التي اعتمدتها الأحزاب السياسية،الحدث وصولا إلى الشعارات والوعود التي حاول المترشحون من خلالها إغراء الناخبين للتصويت لها مهما كان الثمن و حتى ولوا تطلب دفع الأموال.

حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات لدرجة أن الوزير السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، لجأ إلى احتضان إحدى مناضلاته في خرجة له بولاية خنشلة ،وهو يلفها ببرنوسه في تصرف أثار استياء عامة الجزائريين ، الذين استهجنوا هذا التصرف، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، حيث لجأ أيضا المترشحون إلى اختيار شعارات وصور وتصميمات مثيرة ومضحكة في الكثير من الأحيان للملصقات الإشهارية في الحملة الانتخابية.

“القندورة نايلي في الحملة الانتخابية”

حيث اختارت مرشحة عن حزب التحالف الجمهوري، في بلدية بوسعادة ، صورة لها وهي ترتدي لباساً تقليدياً و أبيض اللون لإثارة المشاعر، وهي الصورة التي أثارت العديد من الانتقادات.

“نالسن مونديلا حاضر في الانتخابات”

وإختارات قائمة أخرى عن حزب جبهة التحرير الوطني، التبرك بالراحل “نالسن مونديلا” عندما كتب متصدر قائمة الأفالان “بشيري إبراهيم” على ملصقته الإشهارية انتخب على المدعو” منديلا “

رياضة الكارتيه واليوغا

صورة طريفة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكثافة لمرشح عن حزب إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، عندما ظهر على ملصق إشهاري وهو يستعرض مهاراته في رياضة “الكاراتيه” القتالية.

“صقور المستقبل” لمترشحي جبهة المستقبل”

أما حزب “جبهة المستقبل” الذي إختار شعار “صقور المستقبل” لحملته، فقد قام بتحويله إلى حقيقة، فظهر المرشحون في الصورة فوق صقر يحلق بجناحين طويلين، حاملا مرشحي الحزب، ويتوسطهم رأس القائمة، أما طريقة جلوسهم فشبهها الجزائريون برياضة “اليوغا”.

“فوطي الارندي واليورت من عندي”

الحملات الدعائية لأحزاب الموالاة لم تخل كذلك من الطرافة، حيث جرى تناقل صورة مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في إحدى قوائمه وهو يحمل علبة من “الياورت” بين يديه، وشعار الصورة “فوطي الارندي واليورت من عندي”.

دجاجة لكل مواطن

وعد أحد المترشحين لعضوية المجلس الشعبي البلدي، في إحدى بلديات ولاية الشلف، مواطني بلديته بدجاجة لكل مواطن يوميا في حال إنتخابه، علما أن هذا المترشح يعمل مربي دجاج، بينما وعد عدد من المترشحين بتخفيض أسعار البطاطا في حال فوزهم بمقاعد في البلديات.

لا يفارق المساجد.

أغرب شعار ظهر خلال الحملة الانتخابية، ولاقى سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، رفعه حزب حركة مجتمع السلم، حيث قال المرشح الذي ظهر وإلى جانبه مسجد وسجادة صلاة في الملصقة الدعائية للحزب “ادعموا مسعادي السبتي، الرجل الذي لا يفارق المساجد”.

صور النساء في الملصقات الإشهارية خط أحمر

فاجأت بعض الأحزاب السياسية المواطنين بعدما قامت بحجب صور النساء المرشحات من ملصقاتهم الإشهارية وتعويضها بورود، في حين ظهرت بعض المرشحات المحجبات بوجه مخفي، وتبرر بعض الأحزاب إخفاء وجوه المرشحات إلى عادات وتقاليد جزء من المجتمع الجزائري الذي يعتبر وجه المرأة عورة، مع العلم أن الأحزاب الجزائرية مجبرة بحسب قانون الانتخابات على أن تشكل المرأة ثلثي القوائم الانتخابية.

حملة إنتخابية بـ “الكارانطيطة”

وفي واحدة من الخرجات الغريبة، ظهر مترشح في ولاية البلدية وهو ويتسلل إلى داخل محل إطعام للوجبات الشعبية، سلم على الجميع وسأل عن أخبارهم، وفي لقطة تفاعل وانفعال إيجابي مع بعض منهم، أخرج من جيبه أوراقا نقدية وسدد سندويشات ”كارانطيطا” لكل من تواجد بالمحل في تلك الأثناء، وهو يقسم ويحلف بأن لا أحد يدفع مكانه.

وعود خيالية

من جهتهم البعض من مترشحي ولاية سطيف أطلقوا وعودا خيالية وغير قابلة للتطبيق تماما،فقد وعد أحدهم رغم إستوزاره السابق، سكان دائرة صالح باي بترقيتها إلى ولاية، وهو يعلم علم اليقين أن تلك البلدية ما زالت في تبعية لدائرة مجاورة،مترشح آخر وعد مواطني بلدية أخرى بأنه سيكون حاميا لمنتجي وزارعي مادة التبغ التي تحول في الكثير من الحالات لصناعة ”الشمة” المقلدة، آخر وعد في حال إنتخابه بمنع أعوان الضرائب من النزول لمحلات بلديته.

“الدراهم” لإغراء التلاميذ

لم تنج براءة الصغار خاصة التلاميذ ، من حمى الكبار المتعطشين لكراسي المجالس البلدية والمجلس الولائي، عبر إقحامهم في الحملة الانتخابية، واستقطبت مداومات بعض الأحزاب عشرات التلاميذ لأخذ نصيبهم من “الشكارة” مقابل تسخيرهم لتعليق الملصقات،وحضور حتى الندوات وبغض النظر عن إبتزاز البراءة ، باتت أسوار المؤسسات التعليمية في عديد ولايات الوطن ، مغطاة بصور مترشحي الانتخابات.

ولد عباس يستبرك بسيدي “الهواري”

قال الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أمس إنه قرر إختتام حملته الإنتخابية الخاصة بالمحليات، من مدينية وهران تبركا بسيدي الهواري،وأوضح ولد عباس بتجمع شعبي،نشطه بولاية وهران،أن قرار إختيار وهران لاختتام الحملة الانتخابية جاء تبركا بالوالي الصالح سيدي الهواري.

أويحيى “اللي خدعوا سعدو يقول بيا سحور”

وفي خرجت للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى،وفي رده على المنددين بالتزوير في الانتخابات ،لدى إستضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، على أحزاب المعارضة المنددة بالتزوير في الإنتخابات بقوله “اللي خدعو سعدو يقول بي سحور”،

“الحمام باطل لإستمالة النساء”

وفي آخر صيحة للخرجات الحزبية ، لجأ حزب أحد مرشحي حزب أحمد أويحيى إلى تصرف جديد في الحملات الانتخابية التي عرفتها الجزائر ،حيث قام بتعليق ما أسموه “تذكرة “خاصة بحمام أولاد عاشور خاص بالنساء ، مشترطا أن يكون الحمام جماعيا ليدفع الأجر ، التي علقت على مدخل واحد من حمامات بلدية عين البيضاء باحريش بولاية ميلة ، وهو تصرف أثار أيضا تساؤلات كثيرة من لجوء ثاني قوة سياسية في البلاد الى مثل هذا الأمر من اجل استمالة الناخبين وفتح كذلك قضية نوعية المنتخبين لتراس المجالس البلدية والولائية ، في وقت يفتخر “الأرندي” بالكفاءات التي ترشحت ضمن حزبه.

عدت من روسيا بـ “بالصواريخ

في خرجة أخرى للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بعد عودته من العاصمة الروسية موسكو،قال في تجمع شعبي نشطه ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، “جئتكم مسلح من موسكو، جئت بالميسيل”، يقصد الصواريخ الحربية، في إشارة منه إلى أنه عاد للحملة الإنتخابية التي شبهها ضمنيا بـ”الحرب”.

هذا ويصنع جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، منذ بداية الحملة الانتخابية، جدلا تلو الآخر، فبعد قوله أنه قد حاصل على براءة إختراع من ألمانيا ،ودرس مع ميركل، تمكن ولد عباس من إلقاء قنابل عنقودية في المشهد السياسي مع بداية الحملة بالتأكيد أن “الله” و”هو” فقط من يعرفان اسم الرئيس القادم للجزائر.

حاب ندخل راس ولد عباس

أثارت تصريحات الرجل الأول في الأفلان، جمال ولد عباس، والذي أكد أنه هو والله فقط من يعرفون الرئيس المقبل للجزائر الكثير من التعلقيات وهو ما أثار رغبة عبد المجيد مناصرة،رئيس حركة حمس في الدخول إلى رئس ولد عباس ليعرف الرئيس.

رزاقي جميلة