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طحكوت يكشف عن مشاريع جديدة في تركيب السيارات

أعلن عن إطلاق مصانع خاصة بصنع قطع الغيار خلال 2019:
طحكوت يكشف عن مشاريع جديدة في تركيب السيارات

idir demiche 3 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 126 زيارة

كشف مجمع طحكوت على تسطير أهداف ومشاريع في مجال تركيب السيارات للعام 2019، وقال بلال طحكوت نجل رجل الأعمال محيي الدين طحكوت أنه بمناسبة الذكرى 64 من اندلاع الثورة ومناسبة السنة الثانية لتتدشين مصنع tmc  لتركيب سيارات هيونداي، سطر المجمع أهدافا جديدة للعام المقبل.

وأضاف بلال طحكوت “في 2019 سنمر إلى تصنيع السيارات في الجزائر بنسبة إدماج تفوق 55 بالمئة، لسيارات اكسنت ديازال وايديس وكريتا. كما أعلن عن إطلاق مصانع خاصة بصنع قطع الغيار خلال 2019، موجهة لمصنع تركيب هيونداي، مؤكدا أن الأولوية هي التصدير للبلدان العربية المجاورة وافريقيا.

عمر ح

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