دشن الرئيس المدير العام لمجمع طحكوت، محي الدين طحكوت، أول مصنع لصفائح الفرامل، تصل قدرة إنتاجه 20 مليون وحدة سنويا ما يمثل 66 بالمائة من الطلب المحلي، باستثمار 250 مليار دينار.

وأوضح محي الدين طحكوت بمناسبة تدشين مصنعه في الرغاية شرق مدينة الجزائر، وبحضور والي الجزائر عبد القادر زوخ، إن الاستثمار الجديد لمجمعه يهدف إلى تغطية حصة معتبرة من السوق المحلية. وأضاف أن الجزائر تستورد 30 مليون وحدة في حين أن المصنع الجديد له قدرة انتاج تبلغ 20 مليون وحدة ما يعني أن قدرة انتاج المصنع تعادل 66 بالمائة من الطلب المحلي.

وحسب الرئيس المدير العام لمجمع طحكوت، فانه سيتم تغطية احتياجات مصنع تركيب سيارات هيونداي بتيارت التابع للمجمع وبعدها سيتم فتح المجال للطلب المتأتي من مختلف الزبائن مع احتمال الانتقال إلى عمليات الاستيراد لاحقا، وهو ما يعني أن هذا الاستثمار سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد في الوقت الراهن.ويشغل المصنع الجديد 450 عاملا استفادوا من عمليات تكوين ورسكلة في المركز المهني “سيما إكسلانس” التابع للمجمع.

عمر ح