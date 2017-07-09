وقعت يوم امس الاحد شركة طيران طاسيليTASSILI AIRLINES فرع سوناطراك،مع المصنع الامريكي بوينغ بروتوكول اتفاق لاقتناء ثلاثة طائرات بسعة 150 مقعد من طراز 737-800 حديثة الطراز عقب اطلاق مناقصة وطنية و دولية العام المنصرم.

و بلغ العقد الموقع عليه في مقر سوناطراك أمس ب 294 مليون دولار أمريكي ،حيث اعتبر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية بلقاسم حرشاوي خلال مراسيم الاتفاق أن هذا الاخير يمثل مرحلة بارزة في مسار تطوير امكانيات نقل طيران الطاسيلي، التي تسعى لرفع قدراتها الاستيعابية عبر شيكة النقل الموجهة لفائدة عمال مناوبة مجمع سوناطراك و فروعه.

و من المرتقب أن تستلم الطائرات خلال السداسي الثاني من 2018 و التي من شأنها أن تعزز أسطول طيران الطاسيلي،المتكون حاليا من 4 طائرات بوينغ 737-800 و 4 بومباردييه داش كيو 400 و 4 بومباردييه داش كيو 200.

بالمقابل،ثمن فان راكس غالار نائب رئيس المبيعات لمجموعة بوينغ الأمريكية المكلف بافريقيا و أمريكا و الكارائيب بالاتفاق،مشددا على اهتمام المجموعة الامريكية بتوسيع الشراكة و التعاون و دعم تواجدها في الجزائر

و يعد طراز 737-800 الذي سوف تستغله طيران الطاسيلي واحدة من أفضل مبيعات سلسلة بوينغ 737 الجديدة ،و التي تعرف بمقصورتها “بوينغ سكاي أنتريور” المستوحاة من مقصورة “بوينغ 787 لينر” التي توفر الراحة للركاب بفضل حجم المقصورة و تصميمها العصري،و كبر حجم نوافدها ،اضافة الى الاضاءة “لاد” المتطورة و كبر سعة صناديق الامتعة.و تجدر الاشارة أن هذا البروتوكول تم عقده بالمديرية العامة لمجمع سوناطراك بحضور وزيري الطاقة ولد قدور و الاشغال العمومية و النقل زعلان.

نسرين.م