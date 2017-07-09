شدد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان يوم امس السبت بقسنطينة على ضرورة استلام أبراج المراقبة الجاري إنجازها بمطارات قسنطينة و ورقلة و تمنراست “قبل نهاية سنة 2018”.

و أكد الوزير خلال معاينته بمطار محمد بوضياف الدولي ورشة بناء برج المراقبة على علو 45 مترا و القاعة التقنية ذات ثلاثة (3) طوابق و على مساحة تزيد عن 2622 مترا مربعا و ذلك في إطار زيارة تفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية على الأهمية التي تمثلها مثل هذه المشاريع ضمن مخطط تحديث النقل الجوي بالجزائر لمواكبة -كما قال- المقاييس الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني.

كما شدد زعلان على ضرورة اقتناء التجهيزات اللازمة الخاصة ببرج المراقبة و العمارة التقنية لمطار محمد بوضياف بالتوازي مع الأشغال الجارية إنجازهما.

و قد تقدمت حاليا أشغال إنجاز كل من برج المراقبة و العمارة التقنية لمطار قسنطينة بنسبة 64 بالمائة و هو المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 2,29 مليار د.ج و ذلك في آجال إنجاز حددت ب49 شهرا حسب ما ورد في البطاقة التقنية لهذا المشروع.

و أكد وزير الأشغال العمومية و النقل بالمناسبة كذلك على أهمية المحافظة على النظافة داخل المطارات و التكفل الأمثل بالمسافرين.

ق.و