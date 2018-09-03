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ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة وتدمير 7 قنابل تقليدية

مكافحة الإرهاب: :
ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة وتدمير 7 قنابل تقليدية

eldjazair 2 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 48 زيارة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بكل من برج باجي مختار وعين قزام، من ضبط بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و 7 كيلوغرام من المتفجرات وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى 7 قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية، حسب ما أورده أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح نفس المصدر أنه “في إطار مكافحة الإرهابي ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي و 7 كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبعة (07) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية/ن.ع.1″.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان/ن.ع.2، ‘تاجري مخدرات بحوزتهما 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ1040 لتر من الوقود بتندوف/ن.ع.3، وأوقفت ستة (06) منقبين عن الذهب بحوزتهم ثلاث (03) مولدات كهربائية وست (06) مطارق ضغط ببرج باجي مختار/ن.ع.6”.
من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع.4، “ثمانية (08) قناطير من مادة التبغ، في حين حجزوا كميات معتبرة من مختلف المشروبات تُقدر بــ17862 وحدة خلال عمليات متفرقة بكل من وهران و مستغانم وتيارت/ن.ع.2”.
و بعنابة/ن.ع.5، أحبط حرس السواحل “محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و غرداية”.

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