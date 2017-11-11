صرح المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفيني من جهته، إلى أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، و كذا الإصلاحات الاقتصادية الكلية المنتهجة بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولدى استقباله من طرف وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي الخميس، ذكر الوزير بالخطوط العريضة التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة و ترقية الإنتاج الوطني في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي”.

كما عدد وزير الطاقة بعض القطاعات التي تمثل فرصا واعدة لتلبية حاجيات السوق الوطنية و توجيه الفائض نحو التصدير.

نسرين.م