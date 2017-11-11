صرح المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفيني من جهته، إلى أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، و كذا الإصلاحات الاقتصادية الكلية المنتهجة بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولدى استقباله من طرف وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي الخميس، ذكر الوزير بالخطوط العريضة التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة و ترقية الإنتاج الوطني في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي”.
كما عدد وزير الطاقة بعض القطاعات التي تمثل فرصا واعدة لتلبية حاجيات السوق الوطنية و توجيه الفائض نحو التصدير.
نسرين.م
فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية والاصلاحات الاقتصادية:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعم التدابير التي اتخذتها الجزائر
صرح المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفيني من جهته، إلى أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، و كذا الإصلاحات الاقتصادية الكلية المنتهجة بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.