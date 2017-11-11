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صندوق النقد الدولي يؤكد دعم التدابير التي اتخذتها الجزائر

فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية والاصلاحات الاقتصادية:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعم التدابير التي اتخذتها الجزائر

eldjazair 10 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

صرح المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفيني من جهته، إلى أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، و كذا الإصلاحات الاقتصادية الكلية المنتهجة بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولدى استقباله من طرف وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي الخميس، ذكر الوزير بالخطوط العريضة التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة و ترقية الإنتاج الوطني في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي”.
كما عدد وزير الطاقة بعض القطاعات التي تمثل فرصا واعدة لتلبية حاجيات السوق الوطنية و توجيه الفائض نحو التصدير.
نسرين.م

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