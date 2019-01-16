تستعد وزارة الداخلية لإعطاء صلاحيات اكبر للاميار والمسؤوليين المحليين ضمن قانون الجباية المحلية وقانون الجماعات الإقليمية في مسعى رفع التحصيل الضريبي الذي يبقى ضعيفا جدا ولا يرقى لتطلعات حكومة أويحيي.

وقال مدير االموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية ، محمد فيراري أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية .

وأوضح فيراري لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى، أن القانون الأول الذي يتنظر الافراج عنه في السداسي الاول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح ادوار جديدة للبلديات والولايات بالإضافة الى قانون الجباية المحلية والذي يعتبر اول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من اجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.

وقال فيراري “أن هناك العديد من الاضافات لكن اهمها هي منح دور اقتصادي للبلديات والولايات فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الادارية في اطار المرفق العام بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشات ومناصب الشغل وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما او مراكز تجارية او اسواق او غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها الى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها ” .

وأضاف ضيف الأولى “ان البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية ،مباشرة لكنها ستلجا الى اشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في اطار شراكة بين الخاص والعام او ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام ” وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هاته المنشات الاقتصادية والترفيهية .

اما عن نظام التضامن بين البلديات فقد كان يقتصر حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية و” بفضل النظرة الجديدة سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية ” يقول فيراري.

عمر ح