صلاح، ماني و أوباميانغ في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

كرر الثلاثي، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، و ساديو ماني نجم السنغال وزميله في ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف أرسنال، تواجدهم في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي عن العام المنقضي 2018، وذلك بعد تواجد نفس الثلاثي في القائمة النهائية لجوائز 2017.

و أعلن الاتحاد الأفريقي بصفة رسمية عن القائمة اليوم، بعدما كان الكاف قد أعلن قبل أسابيع عن قائمة تضم عديد الأسماء للاعبين محترفين في أندية أوروبيا وآخرين داخل القارة السمراء.

وساهم صلاح مؤخرا في فوز كبير لليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1 حيث سجل هدفا وصنع آخرا، ذلك الذي سجله زميله ماني، أما أوباميونغ فيتشارك مع صلاح صدارة هدافي “البريمييرليغ” حاليا برصيد 12 هدفا لكل منهما.

ياسين.س