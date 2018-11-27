كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، عن صراع قوي للغاية بين قطبي لندن أرسنال وتشيلسي، على النجم الشاب أندرياس بيريرا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن هناك اهتمام كبير للغاية من ناديي أرسنال وتشيلسي، في التعاقد مع أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد، خاصة وأن عقده سينتهي في نهاية الموسم الجاري..

وأشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليس لديه مانع في بيع لاعبه الشاب أندرياس بيريرا الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، ولكن لن يفرط في خدماته بأقل من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وقالت إن هناك رغبة أيضاً من موناكو الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع أندرياس بيريرا خلال سوق الانتقالات الشتوية، ولكن اللاعب يفضل البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي، لذلك أرسنال أو تشيلسي أحدهما الأقرب لضمه.

وأوضحت أن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، يضع أندرياس بيريرا على رأس قائمة أولوياته لتدعيم مركز خط الوسط في النصف الثاني من هذا الموسم.

ياسين.س