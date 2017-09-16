صدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 أوت الفارط و المتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة لسنة 2015 بالجريدة الرسمية في عددها رقم 51.

و تصادق الجزائر بذلك على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة الموقع بجينيف في 9 أكتوبر 2015 خلفا للاتفاق الدولي لسنة 2005.

و يهدف الاتفاق الموقع إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية و الدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون و زيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة.

كما يهدف إلى القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات وخصائص جودة المنتجات بهدف تعزيز المعايير الدولية.

و تمكن هذه المعايير من مراقبة جودة المنتجات و مزاولة التجارة الدولية وتنميتها وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش.

كما تهدف إلى تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للمجموعة العلمية الدولية في مجال الزيتون و تنسيق الدراسات و البحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصيلة لزيت الزيتون وزيتون المائدة وكذا تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية.

ويذكر أن الجزائر قد شاركت معية عشرون دولة أخرى بجينيف في أشغال الندوة الدولية حول زيت الزيتون و زيتون المائدة التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

و جرت هذه الندوة بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأعضاء لندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية و كذا ممثلين عن المجلس الدولي للزيتون و عن الاتحاد الأوروبي.

ق.و