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صدور أربعة مراسيم تنفيذية بالجريدة الرسمية

تخص تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة:
صدور أربعة مراسيم تنفيذية بالجريدة الرسمية

eldjazair 18 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 23 زيارة

صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم.
و يخص المرسوم التنفيذي الأول نموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات و الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية لهذا الغرض و التي تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي او للقائمة الحرة المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لهذه الانتخابات.
و يتعلق المرسوم التنفيذي الثاني باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و كيفية ملء هذه الاستمارة و الجهات المخولة بالمصادقة عليها و الشروط الواجب توفرها في الاستمارة و آجال قبولها.
أما المرسوم التنفيذي الثالث فيتعلق بعملية إيداع قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و التي تكون على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب إذا تعذر على الأول ذلك مقابل وصل بالاستلام، و يحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لدى تقديم قائمة المترشحين.
و حدد المرسوم التنفيذي الرابع نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية و مميزاتها التقنية و لون كل ورقة (بيضاء للبلدية و زرقاء للولاية) إلى غيرها من التوضيحات الخاصة بالقائمة.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يحدد الأول المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات فيما يحدد القرار الثاني المميزات التقنية لإستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للمحليات القادمة.
رزاقي جميلة

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