صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم.
و يخص المرسوم التنفيذي الأول نموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات و الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية لهذا الغرض و التي تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي او للقائمة الحرة المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لهذه الانتخابات.
و يتعلق المرسوم التنفيذي الثاني باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و كيفية ملء هذه الاستمارة و الجهات المخولة بالمصادقة عليها و الشروط الواجب توفرها في الاستمارة و آجال قبولها.
أما المرسوم التنفيذي الثالث فيتعلق بعملية إيداع قوائم المترشحين لهذه الانتخابات و التي تكون على مستوى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب إذا تعذر على الأول ذلك مقابل وصل بالاستلام، و يحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لدى تقديم قائمة المترشحين.
و حدد المرسوم التنفيذي الرابع نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية و مميزاتها التقنية و لون كل ورقة (بيضاء للبلدية و زرقاء للولاية) إلى غيرها من التوضيحات الخاصة بالقائمة.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يحدد الأول المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لهذه الانتخابات فيما يحدد القرار الثاني المميزات التقنية لإستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين للمحليات القادمة.
رزاقي جميلة
تخص تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة:
صدور أربعة مراسيم تنفيذية بالجريدة الرسمية
صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تخص تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم.