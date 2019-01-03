



تعود عشية الغد، عجلة الرابطة الأولى موبيليس للدوران، والإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من الموسم الجاري، بإجراء لقاءات الجولة الـ16، والتي ستحمل في طياتها الكثير من المواجهات الواعدة بالنظر لرغبة كل فريق في تحقيق بداية مثالية والتأكيد على نجاح التربصات والاستفادة كما ينبغي من فترة توقف البطولة. وستكون الأنظار موجهة إلى ملعب 20 أوت بالعاصمة، الذي سيستضيف مواجهة نارية بين نصر حسين داي وشباب قسنطينة، وهما الفريقان اللذان يمران تقريبا بنفس الظروف، حيث تمكّنت “النصرية” من تحقيق نتائج رائعة في الفترة الماضية، عقب حجزها لمقعد في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية، وقبلها التأهل إلى الدور الـ32 من كاس “الكاف”، وخطوة واحدة أمامها من أجل الدخول يف دور المجموعات، وهي نفس الوضعية التي يمر بها الشباب الذي تأهل أيضا في الكأس لذات الدور وفي رابطة الأبطال أيضا لدور المجموعات، ما يجعل مباراة الغد بمثابة تأكيد الحالة الجدية لكل تشكيلة وكذا أهمية النقاط الثلاث لاستكمال المشوار، خاصة وأن ترتيب كل فريق في البطولة غير مريح كثيرا. وفي ملعب 20 أوت ببشار، ينزل الوصيف شبيبة القبائل ضيفا على شبيبة الساورة، في قمة واعدة من أجل التدارك بالنسبة لـ”الكناري” الذي فقد بريقه في نهاية مرحلة الذهاب عقب تراجع طفيف في النتائج ثم إقصاء مر على يد أمل غريس في كأس الجمهورية، ومن أجل المحافظة الوصافة، فيما يسعى أبناء بشار لتأكيد عافيتهم عقب بلوغ دور مجموعات رابطة الأبطال، وكذا الاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب، شأنه شأن وفاق سطيف الذي سينزل ضيفا على الجريح اتحاد بلعباس، حيث يستهدف أبناء “عين الفوارة” استغلال ظروف “المكرة” والعودة بالزاد كاملا، إلا أن المهمة لن تكون مفروشة بالورود أمام الاتحاد الذي لم يبق له سوى إنقاذ الموسم ويرفض أي تعثر يدخله أكثر في دوامة المشاكل، لاسيما في ظل وضعية صعبة يعشها ضمن فرق أسفل الترتيب. وعلى ملعب مقرة، يستضيف أهلي برج بوعريريج الضيف مولودية وهران في لقاء دون جمهور، سيكون عنوانه التدارك وتحقيق نتيجة مرضية للخروج من أزمة النتائج، فبالرغم من التأهل في الكأس لكلا الفريقين، إلا أن الأهمية القصوى تكمن في البقاء ضمن حظيرة الكبار، ما يجعلا المواجهة غير قابلة للقسمة على اثنين، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للقاء مولودية بجاية وأولمبي المدية اللذان يمران بفترة صعبة عقب الإقصاء من الكأس، ليضع أبناء “يما قورايا” وأبناء “التيطري” هدف البقاء ضمن أولوية الأولويات. وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، ينزل البطل الشتوي اتحاد الجزائر، ضيفا على دفاع تاجنانت بملعب إسماعيل لهوى، هذا الأخير يريد اقتناص النقاط الثلاث التي ستخرجه ولو مؤقتا من دائرة الحسابات، فيما يسعى الاتحاد إلى تعزيز الصدارة وخطو خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بالريادة. وفي قمة أسفل الترتيب، يستقبل جمعية عين مليلة الضيف شباب بلوزداد، بملعب 1 نوفمبر بباتنة، حيث سيكون عنوان اللقاء تفادي الهزيمة، التي ستضع إحدى الفريقين في طريق مفتوح نحو الرابطة الثانية موبيليس، حيث يعوّل الشباب على صحوته، فيما يرفض “لاصام” التخلي عن النقاط الثلاث.

برنامج لقاءات غد الجمعة:

نصر حسين داي – شباب قسنطنية (الـ15:00)

أهلي برج بوعريريج – مولودية وهران (الـ15:00)

مولودية بجاية – أولمبي المدية (الـ15:00)

جمعية عين مليلة – شباب بلوزداد (الـ15:00)

اتحاد بلعباس – وفاق سطيف (الـ16:00)

دفاع تاجنانت – اتحاد الجزائر (الـ18:00)

شبيبة الساورة – شبيبة القبائل (الـ18:00)

نادي بارادو – مولودية الجزائر (السبت الـ17:45)

عادل.ب