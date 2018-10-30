الثلاثاء , أكتوبر 30 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الوزير الأول الإيطالي يزور الجزائر قبل مؤتمر باليرمو:
صحيفة إيطالية: “موقف الجزائر أقرب إلى روما بخصوص ليبيا”

الوزير الأول الإيطالي يزور الجزائر قبل مؤتمر باليرمو:
صحيفة إيطالية: “موقف الجزائر أقرب إلى روما بخصوص ليبيا”

islam kaab 30 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 89 زيارة

أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأنه من المتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زيارة رسمية إلى الجزائر وتونس في الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة “إلـ ميساجّيرو”، فإن زيارة كونتي، الذي يتواجد اليوم في الهند، تأتي في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-13 نوفمبر المقبل.

ونوهت الصحيفة بأن الموقف الجزائري، على وجه الخصوص، أصبح أكثر قربا إلى ذلك الايطالي منه إلى الفرنسي، بشأن استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعد العاشر من ديسمبر المقبل حسبما أوصى مؤتمر باريس، الذي انعقد في شهر ماي المنصرم.

إسلام كعبش

الوسوم

عن islam kaab

شاهد أيضاً

الاتحاد الأوروبي يعدّ لإجراءات صارمة::
استقبال “الحراڤة” مقابل “فيزا شنغن”

كشف تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي “سينا” مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super