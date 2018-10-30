الوزير الأول الإيطالي يزور الجزائر قبل مؤتمر باليرمو: صحيفة إيطالية: “موقف الجزائر أقرب إلى روما بخصوص ليبيا”

أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأنه من المتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زيارة رسمية إلى الجزائر وتونس في الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة “إلـ ميساجّيرو”، فإن زيارة كونتي، الذي يتواجد اليوم في الهند، تأتي في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-13 نوفمبر المقبل.

ونوهت الصحيفة بأن الموقف الجزائري، على وجه الخصوص، أصبح أكثر قربا إلى ذلك الايطالي منه إلى الفرنسي، بشأن استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعد العاشر من ديسمبر المقبل حسبما أوصى مؤتمر باريس، الذي انعقد في شهر ماي المنصرم.

إسلام كعبش