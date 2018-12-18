أطلقت أمس منصة اتحاد المجامع العربية والتي تضم أكثر من 11 ألف عنوانا وتغطي تاريخ اللغات القديمة منذ عصر النقائش اللغة بما فيها الأمازيغية، وتختلف المنصة عن معجم الدوحة لأنها تغطي الحقبة القديمة للغات ومن شأنها حل كل مشاكل اللغة العربية.

أعلن أمس رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، عن إطلاق منصة اتحاد المجامع العربية، وتضم المنصة، أكثر من 11 ألف عنوانا، وتغطي تاريخ اللغات القديمة منذ عصر النقائش اللغة بما فيها الأمازيغية.

وأكد صالح بلعيد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن من شأن المنصة حل كل مشاكل اللغة العربية، وكشف المتحدث أن منصة اتحاد المجامع، التي أطلقت أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تختلف عن معجم الدوحة لأنها تغطي الحقبة القديمة إلى عصر النقائش، لتمس اللغات القديمة كالثمودية والأمازيغية وغيرها.

قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إن اللغة العربية تساهم بـ3 بالمائة من محتوى الشبكة العنكبوتية، وأكد أن الجهود متواصلة لإدراج أكبر قدر ممكن من المحتويات العربية ضمن هذه الشبكة، وأضاف أن المجلس الأعلى للغة العربية يسعى ضمن الاتفاقات القطاعية، إلى النهوض باللغة العربية الوسطى، التي تترفع عن لغة السوقة، وتنزل قليلا، عن اللغة الأدبية، وعقد المجلس عدة اتفاقيات تراهن، على لغة وظيفية باعتماد الاشتقاق، والتعرب والمجاز، وغيرها من آليات التطوير، وأسفرت الاتفاقيات عن دليل المصطلحات الفلاحية ودليل المحادثة الطبية ومصطلحات الفندقة والسياحة.

وكان المجلس الأعلى للغة العربية قد نظم أمس بمقر المكتبة الوطنية بالحامة رفقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يوما دراسيا حضره نخبة من الباحثين في مجال اللغة والبرمجيات اللغوية وممثلين عن السلطات العمومية يتقدمهم والي العاصمة عبد القادر زوخ وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية. وقد أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد القلق السائد بشأن مكانة اللغة العربية هذه اللغة التي كما قال يحتفى بها عالميا بينما لا تجد التقدير ذاتها بين أهلها وأضاف بلعيد أنه رغم المضايقات التي تعرفها اللغة العربية نقول إن العربية بخير وهذا يدفعنا، كما قال، إلى رسم سياسة لغوية تربوية جديدة تسمح للعربية بالازدهار من خلال سد فجوة المحتوى الرقمي العربي وتوطين العلم بالعربية تعزيز هندسة اللغات والمعاجم الحاسوبية وإنتاج برمجيات ومحللات صرفية ونحوية ذكية للمعالجة الآلية.

رزاقي.جميلة