صادر عن دار خيال للنشر: أسماء سنجاسني تمرر رسائل الأمل والتحدي  في “أعلنت عليك حربا يا وجعي”

اعترفت الكاتبة الشابة أسماء سنجاسني بأن كتابها الجديد الموسوم “أعلنت عليك حربا يا وجعي” والصادر عن دار خيال للنشر، هو كتاب يحتوي على نصوص تحفيزية مقسمة إلى أربع معارك، كل معركة تعتبر خطوة نحو غاياتنا وطموحاتنا..نحو تجسيد أحلامنا على أرض الواقع، خطوة كلما قمنا بها إلا وابتعدنا عن هزائمنا وخيباتنا متجهين نحو أفق النجاح والانتصار، وبين كل معركة ومعركة هناك باب يسمى الذخيرة، وتحتوي كل ذخيرة على نص يعبر عن ما يوجعنا بكل شفافية وواقعية، يعني يعبر عن انكساراتنا بكل ما تحمله من ألم دون أن نضيف عليه توابل الأمل.

وأضافت المبدعة، إنه أحيانا نحتاج تذكير النفس بما مرّت به من صعوبات حتى ندرك كم كنّا أقوياء، إذ أضمرنا بأعماق تلك اللحظات عزائمنا التي جعلتها تمر، وجعلتنا نمر منها بسلامٍ رغم الفوضى التي خلّفتها في مشاعرنا، مشيرة في لو أنّ الحياة صعبة جدا..وقاسية، لا تعلّمك إلا إذا أخطأت، والخطايا جمر يصعب مقاومته، قد لا يتحمل من أخطأ حجم الخسائر أو النتائج التي ستنجم، لذلك مهما كنت مهموما، أو كسر الدهر خاطرك بظروف متتالية، فلا تبحث عن السعادة خارج نطاق الرضا بأحكام الله تعالى والقناعة بأقداره، لأن الرضا والقناعة مفاتيح تفتح أبواب القلب راحة واطمئنانا.

وفي النهاية، وبمرور الوقتِ –تقول المتحدثة- سننهزم، وسننتصر، سنبكي وسنبتسم، بمرور الوقتِ سترحل بعض الجراح عن مائدةِ الوجدِ، وسيبقى النسيانُ يرفضُ النسيانَ، بمرور الوقت سنحلم وينتهي الحلم، سنفشل…سننجح، بمرور الوقتِ سنكبر وتكبُرُ طموحاتنا فتصغُر بذلك أنَّةُ الجُرحِ ويمتزج غيمُ الشتاءِ بعطر الربيع.

لذلك مهما كنت تتألم، لا تتوقف. مهما كنت منكسر، لا تستسلم. مهما كنت حزين، لا تتعب. مهما كنت تختنق…لا تمل.

صبرينة ك