أودع شيخ الطريقة الصوفية العلاوية الجزائري خالد بن تونس شكوى لدى السلطات القضائية بطنجة المغربية يتهم فيها سعيد ياسين وجماعته بالتشهير الفاضح به ،واستخدام الإعلام المغربي للإساءة لشخصه.

استنكرت الجمعية الدولية الصوفية العلاوية، في بيان لها للإعلام أمس الهجوم الفاضح والتشهيري الذي يتعرض له مؤسس الجمعية ورئيسها الشرفي خالد بن تونس، من قبل مجموعة ممن ينسبون أنفسهم إلى الجمعية في المغرب.

وفي مقدمتهم سعيد ياسين وجماعته الذين وصفهم البيان بفرقة المغتصبين الاجرامية التي تشن حملة شرسة ضد الشيخ خالد بن تونس عبر وسائل الاعلام المغربية ،وذهبت جماعة سعيد ياسين إلى أبعد من ذلك، حيث أسست تنظيم موازي يسمى “الطريقة العلاوية المغربية” .

وتضم الطريقة العلاوية 25 زاوية في المغرب، كان يمثلها الهيئات الرسمية المغربية، حسب البيان الموقع من طرف رئيس الجمعية الدولية العلاوية حميد دمو، سعيد ياسين بتوكيل من الشيخ خالد بن تونس منذ سنة 1977.

لكن مجلس مقاديم الطريقة العلاوية سحب الثقة من هذا الأخير عن طريق إلغاء التوكيل سنة 2010 .

كانت الصحافة المغربية قد نشرت سنة 2013 جملة من المقالات تتهم فيها خالد بن تونس بتزوير وثائق والاستيلاء على زوايا الطريقة العلاوية. ونشرت رسالة شهيرة تحمل توقيع وزير الشؤون الدينية المغربي آنذاك أحمد توفيق، موجهة للشيخ بن تونس يبلغه بأن الوثائق التي بحوزته مزورة. كما استمعت آنذاك شرطة تاوريرت وهي مدينة قريبة من وجدة الحدودية ، للشيخ خالد بن تونس الذي إلتمس منها مواصلة التحقيق لتحديد صاحب رسالة وزير الشؤون الدينية المغربي لأنها مزورة، حسب بيان الجمعية الصادر بتاريخ 20 أوت الجاري.

ويضيف البيان، أن بن تونس أودع شكوى لدى السلطات القضائية بطنجة ضد سعيد ياسين ومن معه .

وتتزامن قضية شيخ الطريقة العلاوية خالد بن تونس، إبن مستغانم،مع ظهور الطريقة الكركرية، التي أثارت جدلا كبيرا في الجزائر،وهي طريقة مغربية الأصل ولم يكن لديها أتباع في الجزائر من قبل.

ر.م