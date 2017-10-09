هاجم أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، نواب البرلمان المتغيبين عن جلسة المصادقة على قانون القرض والنقد، محملا إياهم مسؤولية السمعة المشوهة لمجلس لنواب، مهاجما في الوقت نفسه المعارضة قائلا أنها تمارس خطاب”التهويل والتسييس”.

وعاتب بوحجة نواب المجلس الشعبي الوطني على الغيابات المتكررة، بعدما سجلت جلسة أمس غياب 102 نائب، وحضور 360 من أصل 462 نائب، مشيرا إلى أن الكثير منهم قد تناسى مهمته الوطنية، والمتمثلة في ضرورة تواصلهم الدائمة مع الشعب والتي تبقى “مربوطة أساس بأداء مهامكم النيابية على أكمل وجه”، مضيفا ان القوة المعنوية للنائب تتحقق “عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الجلسات والمساهمة الجادة في أشغال اللجان”.

وأضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن الالتزام المسؤول والواعي بالمهمة النيابية، هو الذي يمكن النائب من فرض احترامه لدى الناخبين وتعزيز وجوده على مستوى دائرته الانتخابية وإقامة علاقات مفتوحة مع المسؤولين المحليين “وكذا تقديم صورة جيدة عن أداء مجلسنا لمهامه الدستورية”، في إشارة واضحة منه لتحميله النواب مسؤولية السمعة المشوهة للمجلس الشعبي الوطني وللمهنة النيابية بصفة عامة.

وفي السياق، دعا سعيد بوحجة قوى المعارضة إلى التعاطي مع الواقع السياسي بـ”تقديم خيارات بديلة وممارسة النقد البناء”، وهذا “حتى لا يكون مجرد نقد من أجل النقد أو معارضة من أجل المعارضة”، مضيفا أن كل الإجراءات المتخذة “تهدف إلى إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المالية، بالجهد الذي تقوم به الحكومة “وليس بخطاب التهويل والتسييس” الذي تروج له أطراف “لبلوغ أهداف أصبحت مكشوفة ومفضوحة”، مشيرا إلى أن واجب المصارحة يقتضي إلى “أننا جميعا، أغلبية ومعارضة” مدعوون إلى “التجند وتكاتف الجهود وحشد كل الطاقات والإرادات لدعم السلطات العمومية” لمواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الخارجية.

عمر حمادي