عقد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أمس بدعوة من المعهد العالي للتخطيط والتسيير، المحاضرة تمت حول الإحتمالات القادمة للاقتصاد الجزائري بعنوان”الاقتصاد الجزائري،المنظور والمتوقع””ببرج الكيفان الجزائر العاصمة.

هذا ولا يزال سوسبانس عودة الوزير الأسبق شكيب خليل لمقاليد الحكم، تغذيه الإشاعات تارة، وحضوره في منابر إعلامية وندوات موضوعاتية إقتصادية خاصة تارة أخرى، خاصة بعد أن مهدت العديد من الأطراف لظهوره مجددا على الواجهة، وكان آخرها الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قال “إنه تعرض للظلم”.

وللإشارة تندرج هذه المحاضرة ضمن عمل مكثف يقوم به،وزير الطاقة السابق،سواء على وسائل التواصل الإجتماعي أو على صفحات الجرائد وشاشات القنوات.

وحسب المحللين للشأن السياسي فإن هذا النشاط يعد تحضيرا مسبقا لمنصب جديد سيعتليه ،وبينهذا وذاك يبق التساؤل مطروحا حول إعتلاءه منصبا مرموقا في أجهزة الدولة قريبا أم أنه مستبعدا.

رزاقي.جميلة