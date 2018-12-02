أفاد شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، أن قاعدة الاستثمار 51/49 لا تخدم الاستثمار بالجزائر بسبب البيروقراطية، مضيفا خلال ندوة صحفية أنه لا يتفق مع أي قاعدة يقررها البيروقراطي في مكتبه ولم يعرف شيء، مشيرا إلى أن هنالك العديد من الأجانب لم يتقدموا بطلبات للاستثمار بالجزائر بشأن قاعدة 51/49. مؤكدا على ضرورة ترك الحرية للشركاء والبنوك تولي الأمر.

وفيما تقهقر أسعار النفط حمّل وزير الطاقة الأسبق السعودية مسؤولية انهيار أسعار البترول على خلفية الضغوطات التي تلقتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قضية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا. مؤكدا بان مأزق السعودية وعدم رغبة روسيا في رفع الأسعار سببين رئيسيين في الأزمة الجديدة لسوق النفط.

وحسب تصريحات شكيب خليل، الذي يؤكد تأثير الأزمات السياسية في العالم على منظمة أوبيك، فان حل الازمة اليوم هو بين يدي السعودية وروسيا المطالبين اليوم بتنسيق العمل بينهما لرفع أسعار البترول. وفي السياق توقّع شكيب خليل انهيارا جديا في بورصة النفط في 2019، بسبب ما أسماه بحرب التعريفة بين أمريكا والصين، وأمريكا والاتحاد السوفيتي.و هي الحروب التي تنعكس حسب شكيب خليل على التجارة العالمية و بالتالي على الطلب في سوق النفط.

عمر ح