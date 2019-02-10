شقرة يشيد بنضالهم ونشاطهم الدؤوب في تحريك الساحة الثقافية: اتحاد الكتاب الجزائريين يحتفي بأعضاء فرع ولاية بسكرة في لقاء خاص

استضاف أمس اتحاد الكتاب الجزائريين، أعضاء فرع ولاية بسكرة وذلك بقاعة زهور ونيسي، لإبراز نشاطهم الدؤوب في تنشيط الساحة المحلية في بسكرة، والوطنية، ولتنظيم العديد من التظاهرات ذات البعد العربي والدولي.

رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر أن فرع بسكرة يستحق الإجلال والتقدير وهو نموذج حي للعمل والمثابرة، من حيث أن أعضاؤه شغوفين بالأدب والكتاب، ويناضلون في سبيل تحقيق الصالح العام.

رئيس الفرع محمد الكامل بن زيد قال أن فرع اتحاد الكتاب في بسكرة تم تفعيله في أفريل 2013 ويضم أكثر من 100 عضو، ونشر 81 عنوان، يقوم بأربع جلسات، هي جلسة المقهى البلدي، جلسة القبس، الجلسات الرمضانية، جلسة أقلام الفن الدرامي خيمة، فضلا عن ملتقى الإتحاف الأدبي، خيمة الشعر الشعبي، ندوة بسكرة لأدب الطفل، التي أقيمت بدعم من مديرية الثقافة ولجنة الحفلات لولاية بسكرة، وحضر حفل الافتتاح السلطات والمسؤولين المحليين، وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ياسين خليفة، ومدير الثقافة، ومدير دار الثقافة ( أحمد رضا حوحو ). ونشط جلسة الافتتاح الإعلامي بإذاعة بسكرة الأستاذ عبد الحميد زكيري، كما افتتح محمد الكامل بن زيد رئيس فرع اتحاد الكتاب الجزائريين ببسكرة؛ وسطر للحدث برنامج ثري تجسد في المحاضرات العلمية، معرض الكتاب، والجولات السياحية.

من جهته استذكر لخضر رحموني، أبناء بسكرة البررة في الأدب والثقافة أمثال محمد الساعد الزاهري، حمزة بوكشة محمد العابد الجيلالي، عمر البرناوي، بوخالفة عبد الله، ليركز عبد الله لالي على تركيز الفرع على أدب الطفل، ماجعله يخصص له مجلة “البسكري الصغير”.

وعرف اللقاء قراءات شعرية لعمار شارف، فاكية الصباحي، وقراءات قصصية للأستاذ عبد القادر صيد.

صبرينة كركوبة