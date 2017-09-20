

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أمس الثلاثاء عن غلق السنة الجارية بتوفير أكثر من 400 ألف منصب شغل، وهو إنجاز يتجاوز الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

وخلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، قال شعلال إن توفير مناصب الشغل مرتبط ارتباطا وثيقا بوتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

وفي عرضه لحصيلة العام الجاري، كشف شعلال عن تنصيب أزيد من 257300 طالب عمل في القطاع الاقتصادي، مؤكدا توفير القطاع الخاص في هذا الشأن ما نسبته 77 بالمئة من مناصب الشغل مقابل 23 بالمئة مسجلة في القطاع العام، كما ثمن التوجه المهني الجديد الذي يراعي احتياجات عالم الشغل والذي يترجمه استحواذ 65 بالمئة من خريجي مراكز التكوين المهني على مشاريع “أونساج”.

وفي سياق حديثه عن التشغيل في مخطط عمل الحكومة أكد محمد الطاهر شعلال أنه يهدف لخلق 400 ألف منصب شغل و 23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار “أونساج” و 10ألاف مؤسسة أخرى في إطار “لكناك” مطمئنا الشباب بمواصلة التدابير الخاصة بدعم التشغيل.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل في حديثه عن جهاز دعم الادماج المهني ،إلى إدماج أكثر من مليوني شخص منذ استحداث هذا الجهاز عام 2008 فيما تم إحصاء 498 ألف طالب عمل في هذه الصيغة التي تم إعادة توجيهها نحو القطاع الاقتصادي بعد تشبع الادارة .

نسرين.م